Индонезия вновь подтвердила, что Путин и Зеленский примут участие в саммите G20

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что российский президент Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20. Об этом 11 октября сообщает портал Okezone.



На прошлой неделе о готовности двух президентов посетить встречу со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса писало издание The National. Источник медиа поделился, что Путина и Зеленского планируют разместить в разных отелях.

