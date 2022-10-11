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    Индонезия вновь подтвердила, что Путин и Зеленский примут участие в саммите G20

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    Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что российский президент Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20. Об этом 11 октября сообщает портал Okezone.

    На прошлой неделе о готовности двух президентов посетить встречу со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса писало издание The National. Источник медиа поделился, что Путина и Зеленского планируют разместить в разных отелях.

    Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия рассмотрит предложения о встрече на полях саммита G20 Путина и американского президента Джо Байдена, в случае если такое предложение поступит.

    Саммит G20 пройдёт в Индонезии, на Бали, в следующем месяце — с 15 по 16 ноября.

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