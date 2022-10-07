Посол Индонезии заявил, что Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20. Вот что ответил Кремль

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали. Об этом заявил в интервью изданию The National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
«Мы решаем, в каких отелях их разместить. В одном Путина, в другом Зеленского», — сказал дипломат.
Издание отмечает, что если Зеленский и Путин приедут на саммит, то это будет их первое появление на одной площадке с момента начала российской спецоперации.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости слова Багиса, сообщил, что Россия примет участие в саммите G20, однако формат по-прежнему не определен.
Накануне президент США Джо Байден не исключил встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20.
Саммит G20 пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Ранее Владимир Путин заявил, что получил предложение приехать, однако пока не определился, примет ли в нем участие лично.