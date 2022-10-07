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    Посол Индонезии заявил, что Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20. Вот что ответил Кремль

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    Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали. Об этом заявил в интервью изданию The National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

    «Мы решаем, в каких отелях их разместить. В одном Путина, в другом Зеленского», — сказал дипломат.

    Издание отмечает, что если Зеленский и Путин приедут на саммит, то это будет их первое появление на одной площадке с момента начала российской спецоперации.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости слова Багиса, сообщил, что Россия примет участие в саммите G20, однако формат по-прежнему не определен.

    Накануне президент США Джо Байден не исключил встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

    Саммит G20 пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Ранее Владимир Путин заявил, что получил предложение приехать, однако пока не определился, примет ли в нем участие лично.

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