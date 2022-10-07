Посол Индонезии заявил, что Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20. Вот что ответил Кремль

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский согласились приехать на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали. Об этом заявил в интервью изданию The National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.



«Мы решаем, в каких отелях их разместить. В одном Путина, в другом Зеленского», — сказал дипломат.



Издание отмечает, что если Зеленский и Путин приедут на саммит, то это будет их первое появление на одной площадке с момента начала российской спецоперации.

