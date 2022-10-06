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    Байден ответил, встретится ли он с Путиным на саммите G20

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    Президент США Джо Байден допустил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати или АТЭС.

    «Это еще предстоит определить», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

    Саммит G20 пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Ранее Владимир Путин заявил, что получил предложение приехать, однако пока не определился, примет ли в нем участие лично.

    Последний раз личная встреча президентов России и США состоялась в июне 2021 года в Женеве. Владимир Путин оценил беседу как конструктивную, однако подчеркнул, что оценки на происходящее в мире у лидеров расходятся. Подробнее о том саммите читайте в материале «Фонтанки».

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