Байден ответил, встретится ли он с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден допустил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати или АТЭС.



«Это еще предстоит определить», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.



Саммит G20 пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Ранее Владимир Путин заявил, что получил предложение приехать, однако пока не определился, примет ли в нем участие лично.



Последний раз личная встреча президентов России и США состоялась в июне 2021 года в Женеве. Владимир Путин оценил беседу как конструктивную, однако подчеркнул, что оценки на происходящее в мире у лидеров расходятся. Подробнее о том саммите читайте в материале «Фонтанки».

