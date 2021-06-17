«Мы ждали рукопожатия — мы его получили». Как Путин и Байден прощупывали почву в Женеве

Фото: пресс-служба президента РФ / pool / ТАСС Поделиться Поделиться







Около 12:30 16 июня колёса Ил-96 коснулись взлётно-посадочной полосы, и импровизированный медиацентр на берегу озера зашевелился, загудел. Сотни журналистов в большой палатке, превратившейся в сауну, застучали по клавиатуре, описывая посадку российского президента в новый «Аурус».

Секьюрити ходит по центру и то и дело одёргивает задыхающихся от жары представителей СМИ — надеть маски. Самые предусмотрительные привезли с собой вентиляторы.

Около 13:08 кортеж Владимира Путина въезжает в парк Ла Гранж, обнесённый по всему периметру высоким забором и колючей проволокой. В воздухе гудит вертолёт, автомобили плавно едут прямо вдоль подиума телевизионщиков, чьи камеры прицельно направлены на виллу, где пройдут переговоры. Те, за кем не закреплено место вещания, теснятся в промежутках с короткими включениями для новостей по всему миру. Между тем Путина на входе в виллу встречает президент Швейцарии Ги Пармелен. Спустя 12 минут туда же прибывает Джозеф Байден. Протокольные рукопожатия, приветственные слова в исторических креслах Луи Филиппа… и в какой-то момент картинка экрана резко сдвигается в сторону, в кадре появляются лишние головы. Корреспонденты пула позже расскажут о грубой толкучке между американцами и россиянами в борьбе за возможность получить удачный кадр. «Похоже, пока это самый интересный момент саммита», — строчит российская пресса в телеграм-каналах. Дальше остаётся ждать четыре часа, пока президенты за закрытыми дверями обсудят длинный список накопившихся проблем. «Мы ждали рукопожатия — мы его получили», — отмечает корреспондент швейцарской газеты Blick.



Когда в поле зрения нет главных действующих лиц саммита, журналисты делятся мнениями на камеру и без. «Судя по тому, что протокол переговоров не был согласован практически вплоть до прилёта президента России в Швейцарию, можно говорить о том, что в лучшем случае они останутся в той точке, в которой находятся сейчас», — считает получивший убежище в Швейцарии бывший редактор ВГТРК Дмитрий Скоробутов.

Журналист швейцарского телевидения SRV Дитрих Рольф говорит: «Ожидания от встречи низкие, потому что отношения в настоящее время между Россией и США холодные. Конкретных результатов в Швейцарии никто от этого саммита не ждёт. Это первая встреча, поэтому цель — прощупать почву, узнать друг друга получше, поднять немного уровень доверия». «Прощупывание» действительно было активным. Байден на пресс-конференции подчеркнул, что личный контакт очень важен, потому даже поделился личным, но эффективность встречи можно будет оценить месяцев через шесть, когда будут предприняты (или не будут) конкретные шаги по решению спорных вопросов. Путин оценил визави как опытного лидера, с которым интересно говорить тет-а-тет два часа, и в целом, кажется, остался доволен: «Наши оценки расходятся <...>, но разговор был весьма конструктивен». Оба на своих отдельных пресс-конференциях подчеркнули, что давления и вражды между ними не было, но и друзьями их, конечно, не назвать.



В то время как Путин отвечал на вопросы журналистов, на Пленпале — «Красной площади» Женевы — собрались демонстранты из множества разных стран, которые протестовали против политики США и России. Как пишет женевская газета Truibune de Geneve, около 18:00 там собралось около 200 человек, чтобы бороться «против империализма, за права народов и климатическую справедливость». «Мы здесь, чтобы выразить свое несогласие с встречей между Россией и Соединенными Штатами, чьи интересы всегда находятся на плечах народов», — вещала представитель коллектива сирийских женщин. Люди скандировали имена Джулиана Ассанжа и Че Гевары, алжирские флаги смешались с флагами палестинцев и курдов.

Город, центр которого оказался буквально парализован из-за серьёзных ограничений, с нетерпением ждал завершения дня. Любопытные женевцы стягиваются к металлическим ограждениям вдоль набережной. Мужчина на велосипеде на вопрос, чего он ждёт, отвечает по-французски, что хочет увидеть Путина. Приходится его огорчить — самолёт российского президента только что, около 8 часов вечера, взмыл в небо. Но ожидания не напрасны — на мост Монблан, с обеих сторон оккупированный полицейскими, въезжают один за другим автомобили делегации Байдена, чей самолёт Air Force One взлетит около 20:42. Толпа одобрительно гудит.



Посмотреть хоть на какого-то из президентов, точнее на их лимузины, приходили целыми семьями. Отец двух маленьких девочек в панамках, в речи которых угадывалось «Путин» и «Байден», поспешил заверить, что пришёл сюда случайно во время прогулки и вообще не очень-то ему и интересна политическая сторона саммита. Полицейский по имени Стефан, отдав команды подчинённым на соседнем мосту, на вопрос о своём личном интересе к происходящему ответил просто: «Завтра в газете прочитаю».

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру» из Женевы