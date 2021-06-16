«Зарницы доверия». Что рассказал Путин о своем разговоре с Байденом

Владимир Путин с президентом США Джозефом Байденом (справа) Фото: с сайта kremlin.ru / ТАСС Поделиться Поделиться







После встречи президентов России и США Владимир Путин поделился с журналистами своими впечатлениями и прокомментировал вопросы, которые поднимались за закрытыми дверями. «Фонтанка» пересказывает максимально сжато.



О чем говорили и как говорили



«Стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — вот примерный набор».



«Не было никакой враждебности. Наша встреча происходила в принципиальном ключе, у нас по многим позициям оценки расходятся. Но на мой взгляд с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен».



«Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов... В такой ситуации не может быть семейного доверия. Но зарницы его промелькнули».



О резких заявлениях Байдена в адрес Путина

«Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива была».



В конечном итоге, все, что происходит в стране, — это ответственность политического руководства и первых лиц. В США на улицах каждый день кого-то убивают; «слово не успеешь сказать — уже стреляют в грудь или в спину». Афганистан, расстрелы с беспилотников и вертолетов явно гражданских лиц в Ираке — «и кто убийца»? Гуантанамо до сих пор работает — «хотя «вообще не соответствует ничему».



О впечатлении, которое произвел Байден

«Очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный, это сразу видно. Он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила. Это важные вещи. Они не имеют прямого отношения к делу, но тем не менее показывают качество его моральных ценностей, это все достаточно привлекательно. Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совершенно не значит, что мы должны заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви».



О дипломатических отношениях с США



«Мы договорились, что этот вопрос решен. Они (послы. — Прим.) возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно — завтра, послезавтра, это вопрос чисто технического характера».



Кроме того, договорились, что МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по взаимодействию на «дипломатическом треке» — «завалов накопилось очень много».





Об Украине



«У нас обязательство только одно — способствовать реализации минских соглашений».

Предложения Киева этим соглашениям противоречат.



Тема вступления Украины в НАТО во время переговоров затрагивалась «мазком» — «нечего обсуждать».



О Навальном

«Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Сделал то, что он хотел».



Навальный должен был регулярно отмечаться как осужденный условно, однако не делал этого. Пока он был в немецкой больнице, таких требований не выдвигалось, после того как вышел — они были возобновлены, но по-прежнему не выполнялись.



О внесистемной оппозиции



США объявили Россию врагом и противником. «Если Россия — враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют РФ, а те, которые ее сдерживают, это цель США, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении».



Россия будет настороженно относиться к такой поддержке, но действовать в рамках закона. Объявление иностранным агентом не означает автоматическое прекращение деятельности.



ФБК, признанный экстремистской организацией, публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал несовершеннолетних и раздавал инструкции по приготовлению «коктейлей Молотова».



Об обмене заключенными

«Могут быть найдены определенные компромиссы».



Путин и Байден обсудили возможный обмен россиян, отбывающих сроки в тюрьмах США, на американцев, которые в том же положении в РФ.



О кибербезопасности «Мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Компания была вынуждена заплатить 5 млн шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из электронных кошельков, а часть нет. Мы сталкиваемся с такими же угрозами — в частности на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации... Нужно отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и Российской Федерации. Мы в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова».

Американские источники говорят, что наибольшее количество атак происходит с кибертерритории США, Канады, двух латиноамериканских стран и Великобритании. Россия в топе этого рейтинга не значится.



Джозеф Байден также дал пресс-конференцию по итогам встречи, она продлилась значительно меньше. Он, как и Владимир Путин, отметил, что теперь у России и США есть база для выстраивания отношений, благо холодная война не нужна никому. Кроме того, американский президент, по его словам, напомнил Путину о том, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме — последствия могут оказаться разрушительными.



Встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена прошла в Женеве 16 июня. «Фонтанка» следила за происходящим весь день в режиме онлайн.