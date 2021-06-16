Байден: Холодная война не в интересах ни России, ни США, и Путин это понимает

Встреча американского и российского лидеров прошла в позитивной интонации. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил президент США Джо Байден 16 июня.

«Теперь у нас с Россией есть чёткая база для работы и выстраивания отношений. Мы узнаем о том, договорились ли мы о чём-то или нет, через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения», — отметил президент.

Лидеры договорились вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Также обсуждался вопрос предотвращения подъёма терроризма в Афганистане. Байден высказался и об Алексее Навальном. «Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России», — отметил президент.