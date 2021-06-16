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Байден: Холодная война не в интересах ни России, ни США, и Путин это понимает

Встреча американского и российского лидеров прошла в позитивной интонации. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил президент США Джо Байден 16 июня.

«Теперь у нас с Россией есть чёткая база для работы и выстраивания отношений. Мы узнаем о том, договорились ли мы о чём-то или нет, через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения», — отметил президент.

Лидеры договорились вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Также обсуждался вопрос предотвращения подъёма терроризма в Афганистане. Байден высказался и об Алексее Навальном. «Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России», — отметил президент.

Американский лидер подчеркнул, что сравнивать действия ФБК (фонд признан Минюстом России иностранным агентом и экстремистской организацией, ликвидирован в 2021 году) и нападение на Капитолий нельзя — в Вашингтоне были вооруженные преступники, а оппозиция в России просто пытается реализовать свое право на выражение мнения.

Также США предложили России список из 16 секторов инфраструктуры, против которых необходимо запретить кибератаки. «Холодная война не в интересах ни России, ни США, Путин это понимает. Не думаю, что Путин хочет новой холодной войны», — сказал Байден.

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Комментарии (7)

baddancer
Главное не перепутать: где «лидер свободного мира», а где «тиран, возглавляющий режим».
На пресс-конференцию Байдена не пустили ни одного российского журналиста.
С Путиным общались все желающие СМИ, в том числе американские.
260551481
Насчет "понимает" как то не убедительно...
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