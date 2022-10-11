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    Крымский мост

    В Керчи начали работать четыре парома для переправы

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    На керченской паромной переправе число паромов увеличили до четырех. Об этом заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает 11 октября РИА Новости.

    По его словам, на линию вышли «Керченский-2» и «Ейск», а также паромы одного класса «Лаврентий», «Мария».

    Третий паром «Мария» уже начал работу на переправе в Крыму, а четвертый, «Ейск», — готовится под загрузку.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что исполнителями и заказчиками подрыва Крымского поста стали спецслужбы Украины.

    Взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром в субботу. По версии следствия, взрывчатка была в фуре. После того, как она сдетонировала, загорелись 7 цистерн с топливом из состава, который следовал по железнодорожной части моста. Все движение на несколько часов оказалось парализовано. Вследствие взрыва рухнули два автомобильных пролета, но опоры арки не пострадали.

    К вечеру частично было восстановлено автомобильное движение по мосту, пошли первые составы. Также возобновила свою работу паромная переправа. Изначально сообщалось, что во время взрыва никто не пострадал, однако, позже выяснилось, что погибли три человека. В воскресенье ряд телеграм-каналов сообщил о пяти жертвах, однако, в СК эту информацию официально не подтвердили.

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