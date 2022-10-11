В Керчи начали работать четыре парома для переправы

На керченской паромной переправе число паромов увеличили до четырех. Об этом заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает 11 октября РИА Новости.



По его словам, на линию вышли «Керченский-2» и «Ейск», а также паромы одного класса «Лаврентий», «Мария».



Третий паром «Мария» уже начал работу на переправе в Крыму, а четвертый, «Ейск», — готовится под загрузку.



Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что исполнителями и заказчиками подрыва Крымского поста стали спецслужбы Украины.

