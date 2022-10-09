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    Путин назвал, кто взорвал Крымский мост

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    Исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — это спецслужбы Украины, заявил 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

    Глава государства добавил, что помощь в подготовке теракта украинской стороне оказывали россияне и граждане других стран. Путин отметил, что подрыв Крымского моста был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры Российской Федерации.

    Бастрыкин доложил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о терроризме. Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.

    Взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром в субботу. По версии следствия, взрывчатка была в фуре. После того, как она сдетонировала, загорелись 7 цистерн с топливом из состава, который следовал по железнодорожной части моста. Все движение на несколько часов оказалось парализовано. Вследствие взрыва рухнули два автомобильных пролета, но опоры арки не пострадали. К вечеру частично было восстановлено автомобильное движение по мосту, пошли первые составы. Также возобновила свою работу паромная переправа. Изначально сообщалось, что во время взрыва никто не пострадал, однако, позже выяснилось, что погибли три человека. В воскресенье ряд телеграм-каналов сообщил о пяти жертвах, однако, в СК эту информацию официально не подтвердили.

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