Путин назвал, кто взорвал Крымский мост

Исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — это спецслужбы Украины, заявил 9 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Глава государства добавил, что помощь в подготовке теракта украинской стороне оказывали россияне и граждане других стран. Путин отметил, что подрыв Крымского моста был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры Российской Федерации.

Бастрыкин доложил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о терроризме. Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.