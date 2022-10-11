В Белоруссии задержали замдиректора магазина. Он повысил цену на товар

В Белоруссии заместителя директора магазина задержали из-за повышения цен. В отношении него межрайонная Барановичская прокуратура возбудила уголовное дело за повышение цены на один из товаров на 13 % . Об этом 10 октября сообщает белорусская генпрокуратура.





По версии правоохранительных органов, цена на товар была повышена на следующий день после введения моратория.