В Белоруссии задержали замдиректора магазина. Он повысил цену на товар

В Белоруссии заместителя директора магазина задержали из-за повышения цен. В отношении него межрайонная Барановичская прокуратура возбудила уголовное дело за повышение цены на один из товаров на
По версии правоохранительных органов, цена на товар была повышена на следующий день после введения моратория.
В отношении замдиректора торговой точки возбуждено дело
Подозреваемый, по данным следствия, «достоверно» знал о моратории на повышение цен. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен. По его словам, решение принято из-за того, что «цены сегодня запредельные» и «они уперлись в потолок».