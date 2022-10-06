«За-пре-ща-ет-ся». Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в стране после совещания с экономическим блоком на тему инфляции. Об этом 6 октября пишет издание БелТА.





«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня <...> Не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то», — сказал Лукашенко.

По его словам, решение принято из-за того, что «цены сегодня запредельные» и «они уперлись в потолок». За выполнением поручения будут следить генпрокурор и глава Комитета госконтроля.