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    «За-пре-ща-ет-ся». Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в стране после совещания с экономическим блоком на тему инфляции. Об этом 6 октября пишет издание БелТА.


    «За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня <...> Не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то», — сказал Лукашенко.

    По его словам, решение принято из-за того, что «цены сегодня запредельные» и «они уперлись в потолок». За выполнением поручения будут следить генпрокурор и глава Комитета госконтроля.

    Лукашенко отметил, что могут быть исключения по каким-либо позициям, однако повышать цены нельзя без «решения министра или председателей облисполкома, Минского горисполкома».

    «Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать», — пригрозил президент Белоруссии нарушителям.

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