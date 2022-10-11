Вакцина AstraZeneca в виде спрея не показала эффективности против COVID-19

Отмечается, что в ходе исследования, которое проводилось с середины 2021 года, 30 человек получили препарат в форме спрея в качестве первичной вакцинации, а еще 12 — в качестве бустера. По мнению главного исследователя Сэнди Дугласа, причиной неудачи могло послужить то, что вакцина оказалась проглочена пациентами и растворена в желудке.

Назальная форма вакцины AstraZeneca в ходе ранних испытаний не смогла вызвать сильный иммунный ответ против COVID-19. Об этом 11 октября пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Оксфордского университета.

«Мы считаем, что доставка вакцин в нос и легкие остается многообещающим подходом, но это исследование показало, что могут возникнуть проблемы с тем, чтобы сделать назальные спреи надежным вариантом», — отметил Дуглас.



При этом он добавил, что более ранние исследования назальной вакцины в Китае подтвердили ее потенциал, также она была лицензирована в Индии.



В Петербурге тем временем вакцину «Спутник V» в форме спрея получили около двух тысяч человек. Препарат доступен в 90 поликлиниках. Комздрав отмечал, что назальная вакцина состоит из двух компонентов, предпочтительна для повторной вакцинации, практически не имеет побочных эффектов и легче переносится.

