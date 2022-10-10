«Венера» Боттичелли поссорила Галерею Уффици и модный дом Жан-Поля Готье

«Венера» Боттичелли довела до суда модный дом Жан-Поля Готье — об этом рассказали 10 октября в Галерее Уффици, где хранится мировой шедевр. Подробностями конфликта поделилось издание Ansa.



Дело в том, что в работах французских дизайнеров изображение было использовано несанкционированно — не обсуждались ни условия использования в деталях продукции и рекламе, ни внесение пошлины — что соответствовало бы законам.



Музей старался урегулировать ситуацию бесконфликтно — направив в модный дом письмо с предложением заключить коммерческое предложение постфактум. Но в Готье это обращение, направленное еще в апреле, проигнорировали.

