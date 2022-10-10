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    Музеи

    «Венера» Боттичелли поссорила Галерею Уффици и модный дом Жан-Поля Готье

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    «Венера» Боттичелли довела до суда модный дом Жан-Поля Готье — об этом рассказали 10 октября в Галерее Уффици, где хранится мировой шедевр. Подробностями конфликта поделилось издание Ansa.

    Дело в том, что в работах французских дизайнеров изображение было использовано несанкционированно — не обсуждались ни условия использования в деталях продукции и рекламе, ни внесение пошлины — что соответствовало бы законам.

    Музей старался урегулировать ситуацию бесконфликтно — направив в модный дом письмо с предложением заключить коммерческое предложение постфактум. Но в Готье это обращение, направленное еще в апреле, проигнорировали.

    Теперь музей попытается отсудить нанесенный ущерб.

    «Рождение Венеры» было написано Боттичелли в 1482–1486 годах, а моделью была Симонетта Веспуччи, первая красавица флорентийского Ренессанса и возлюбленная Джулиано Медичи, младшего брата местного правителя Лоренцо Медичи.

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