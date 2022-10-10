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    Боевые действия на Украине

    Глава Курской области рассказал о «сильном обстреле» посёлка Тёткино. И показал последствия

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    Поселок Тёткино попал под обстрел. Ранены два человека. Об этом вечером 10 октября рассказал глава Курской области Роман Старовойт.

    «Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал посёлок Тёткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме», — сообщил губернатор региона в своем telegram-канале.

    Роман Старовойт также рассказал, что ранены два человека. У мужчины — осколочные ранения, у женщины — ожоги. Обоим потребовалась госпитализация.

    Пожарные продолжают бороться с огнем. «Все спецслужбы на месте», — заявил глава Курской области.

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