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    Бастрыкин: Грузовик перед взрывом проехал через страны НАТО

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    Подозреваемые, причастные к теракту на Крымском мосту, установлены следователями и сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом 9 октября доложил глава СКР Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину в ходе личной встречи.

    «Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сказал глава СКР.

    Ранее Владимир Путин заявил о причастности к подготовке теракта украинских спецслужб, россиян и граждан других стран. Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «терроризм».

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