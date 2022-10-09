Бастрыкин: Грузовик перед взрывом проехал через страны НАТО

Подозреваемые, причастные к теракту на Крымском мосту, установлены следователями и сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом 9 октября доложил глава СКР Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину в ходе личной встречи.



«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сказал глава СКР.