Вице-премьер Хуснуллин: На Крымском мосту запущено движение по двум полосам

Движение по Крымском мосту возобновлено в обе стороны. Об этом заявил 9 октября в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.



«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме», — сообщил он. По его словам, на автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение.

«Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — отметил вице-премьер. По его словам, обследование поврежденной части продолжается.