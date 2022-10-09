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    Вице-премьер Хуснуллин: На Крымском мосту запущено движение по двум полосам

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    Движение по Крымском мосту возобновлено в обе стороны. Об этом заявил 9 октября в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме», — сообщил он. По его словам, на автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение.

    «Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — отметил вице-премьер. По его словам, обследование поврежденной части продолжается.

    По данным Национального антитеррористического комитета, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека.

    Вечером 8 октября по мосту было восстановлено автомобильное и железнодорожное движение.

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