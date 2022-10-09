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    75 академиков и членов-корреспондентов РАН отдали свои стипендии в петербургский фонд помощи раненым

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    После выступления начальника военно-медицинской академии все его коллеги по Академии наук перевели деньги в петербургский благотворительный фонд. Он создан знаковым российским бизнесменом. «Фонтанка» оценила это своего рода высказывание.

    В конце прошлой недели на счет Благотворительного фонда «Старорусская, 12» за несколько дней пришло 75 транзакций с денежными переводами. Каждая из них была суммой примерно в 80 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», за каждым «чеком» стояла фамилия одного из академиков или членов-корреспондентов отделения медицинских наук Российской академии наук. Но перед этим был и отчет начальника Военно-медицинской академии в Петербурге генерала Евгения Крюкова.

    По данным нашего издания, выступая в конце сентября в Москве перед коллегами, а также объясняя им положение дел в его клинике, он сообщил и о фонде помощи раненым, средства которого ежемесячно поступают лечащимся у него солдатам и офицерам.

    «Фонтанка» также недавно посещала эту больницу, эмоционально рассказав о том, что наш журналист тогда увидел. (Напомним, что не все приняли этот текст под заголовком «Грязная работа».) Но продолжим: на той встрече Евгений Крюков назвал и имя фонда, об учредителе которого также подробно рассказывали наши товарищи из 47news в статье «Иду на таран». Так, со слов руководителя Фонда «Старорусская, 12», Яны Шапкиной, «Фонтанка» узнала, что на 9 октября ими уже переведены 6 миллионов рублей. Все эти деньги являются ежемесячной стипендией каждого из откликнувшихся.

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