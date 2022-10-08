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    Крымский мост

    СК показал кадры с Крымского моста, где произошел взрыв

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    СК России проводит следственные действия на Крымском мосту, где, по данным ведомства, утром произошел подрыв грузовика. Ведомство опубликовало видео, на котором видны последствия инцидента.

    Следственный комитет РФ

    Разрушенную часть автодороги следователи не показывают, изучая ее с неповрежденной части. Можно заметить, что взрывом разворотило отбойники, повсюду лежат обломки, повреждения получила и железнодорожная часть.

    Тем временем в Минтрансе заявили, что провели первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, первые поезда смогут поехать к 20:00 по мск.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

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