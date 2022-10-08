СК показал кадры с Крымского моста, где произошел взрыв

СК России проводит следственные действия на Крымском мосту, где, по данным ведомства, утром произошел подрыв грузовика. Ведомство опубликовало видео, на котором видны последствия инцидента.

Разрушенную часть автодороги следователи не показывают, изучая ее с неповрежденной части. Можно заметить, что взрывом разворотило отбойники, повсюду лежат обломки, повреждения получила и железнодорожная часть.



Тем временем в Минтрансе заявили, что провели первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, первые поезда смогут поехать к 20:00 по мск.