Минобороны РФ заявило, что войска в Запорожье и Херсонщине обеспечиваются в полном объеме

Российские войска, задействованные на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях в рамках спецоперации, полностью обеспечиваются по сухопутному коридору и частично морем.
«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично — морским транспортом», — заявили 8 октября в Минобороны РФ.
Комментарий ведомства последовал спустя несколько часов после взрыва на Крымском мосту. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Сейчас движение по мосту перекрыто.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что армия имеет всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и не стоит отменять городские новогодние праздники в пользу военных. По данным ведомства, в Вооружённых силах есть всё необходимое, чтобы полностью обеспечить все подразделения и каждого военнослужащего.