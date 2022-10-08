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    Крымский мост

    Крымский мост

    СК: При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

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    По предварительным данным, три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщает Следственный комитет.

    Ведомство полагает, что жертвами трагедии стали пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

    Кроме того, установлен владелец грузовика. Это житель Краснодарского края. СК проводит следственные действия у него дома и изучает маршрут передвижения машины.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
    В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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