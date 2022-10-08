СК: При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

По предварительным данным, три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщает Следственный комитет.



Ведомство полагает, что жертвами трагедии стали пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Кроме того, установлен владелец грузовика. Это житель Краснодарского края. СК проводит следственные действия у него дома и изучает маршрут передвижения машины.

