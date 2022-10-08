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    Крымский мост

    «Дефицита нет и не будет». В Севастополе решили снять ограничения на продажу продуктов и топлива

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    В Севастополе снимают ограничения на продажу продуктов и бензина, заявил губернатор города Михаил Развожаев, который сам анонсировал эти меры несколько часов назад.

    По его словам, уже подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров по новым российским территориям. «Никакого дефицита нет и не будет», — заверил чиновник 8 октября в своем телеграм-канале.

    Ранее Развожаев объявил о том, что запас бензина и товаров в Севастополе достаточен, однако власти решили ограничить продажу во избежание ажиотажного спроса.

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