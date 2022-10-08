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    В Севастополе решили ограничить продажу продуктов и бензина

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    В Севастополе бензина хватит на 40 суток. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, заявил губернатор Михаил Развожаев 8 октября в своем телеграм-канале.

    По его словам, поступает информация о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами, в связи с этим власти решили ввести ограничение.

    Кроме того, по словам Развожаева, в городе есть и достаточный запас продуктов. Например, сахара хватит на 23 дня, муки — на 27 дней, консервов мясных — на 106 дней.

    «Чтобы избежать ажиотажа, мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов», — добавил губернатор.

    При этом замминистра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова заявила, что в республике не будут вводить ограничений на продажу товаров, пишет РИА Новости.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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