В Севастополе решили ограничить продажу продуктов и бензина

В Севастополе бензина хватит на 40 суток. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, заявил губернатор Михаил Развожаев 8 октября в своем телеграм-канале.



По его словам, поступает информация о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами, в связи с этим власти решили ввести ограничение.



Кроме того, по словам Развожаева, в городе есть и достаточный запас продуктов. Например, сахара хватит на 23 дня, муки — на 27 дней, консервов мясных — на 106 дней.

