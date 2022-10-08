В Севастополе решили ограничить продажу продуктов и бензина

В Севастополе бензина хватит на 40 суток. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, заявил губернатор Михаил Развожаев 8 октября в своем телеграм-канале.
По его словам, поступает информация о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами, в связи с этим власти решили ввести ограничение.
Кроме того, по словам Развожаева, в городе есть и достаточный запас продуктов. Например, сахара хватит на 23 дня, муки — на 27 дней, консервов мясных — на 106 дней.
«Чтобы избежать ажиотажа, мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов», — добавил губернатор.
При этом замминистра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова заявила, что в республике не будут вводить ограничений на продажу товаров, пишет РИА Новости.