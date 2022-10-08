Эксперт: Мы придумаем, как починить Крымский мост

Руководитель крупного проектного института, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с «Фонтанкой» оценил разрушения Крымского моста.



«Мы с коллегами сейчас как раз собираемся, чтобы начать анализировать повреждения. Пока рано что-то говорить, но история знает примеры подобных повреждений у переправ. Думаю, что мы придумаем, как починить. Ничего критичного», — заявил руководитель крупного проектного института.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работы по восстановлению поврежденных участков Крымского моста начнутся сразу после окончания действий следственных органов.

