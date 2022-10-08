    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    5 м/с, ю-з

    757мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98
    ТЕМА ДНЯ

    Крымский мост

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Крымский мост

    Эксперт: Мы придумаем, как починить Крымский мост

    6426

    Руководитель крупного проектного института, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с «Фонтанкой» оценил разрушения Крымского моста.

    «Мы с коллегами сейчас как раз собираемся, чтобы начать анализировать повреждения. Пока рано что-то говорить, но история знает примеры подобных повреждений у переправ. Думаю, что мы придумаем, как починить. Ничего критичного», — заявил руководитель крупного проектного института.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работы по восстановлению поврежденных участков Крымского моста начнутся сразу после окончания действий следственных органов.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

    ЛАЙК8
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close