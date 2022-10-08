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    Крымский мост

    Минтранс РФ: Первый паром начал работать в Керченском проливе, готовятся к выходу еще три

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    В Министерстве транспорта России заявили, что Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом «Фонтанке» 8 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще 3 парома различных судовладельцев», — заявили в Минтрансе.

    Там же добавили, что для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Сейчас Минтранс приступил к оценке повреждений и сроков восстановительных работ на Крымском мосту.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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