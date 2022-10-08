МЧС: Пожар на Крымском мосту потушен

Потушен пожар на железнодорожном составе на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.



«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», — заявили в ведомстве.



Сейчас на месте работают 250 спасателей и 70 единиц техники.



Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил о том, что только после тушения пожара можно будет оценить масштабы повреждений моста и опор. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

