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    Крымский мост

    МЧС: Пожар на Крымском мосту потушен

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    Потушен пожар на железнодорожном составе на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

    «Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», — заявили в ведомстве.

    Сейчас на месте работают 250 спасателей и 70 единиц техники.

    Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил о том, что только после тушения пожара можно будет оценить масштабы повреждений моста и опор. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто. В Крыму готовятся запустить паромную переправу.

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