Власти: Крымский мост оперативно восстановят

Крымский мост будет оперативно восстановлен, полученные в результате взрыва повреждения не носят тяжёлого характера. Об этом 8 октября написал в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.



«Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера», — заявил он.



По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

