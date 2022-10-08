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    Крымский мост

    Власти: Крымский мост оперативно восстановят

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    Крымский мост будет оперативно восстановлен, полученные в результате взрыва повреждения не носят тяжёлого характера. Об этом 8 октября написал в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

    «Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера», — заявил он.

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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