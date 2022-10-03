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    Мобилизация

    В Петербурге зарегистрирован иск мобилизованного 48-летнего солдата к военкомату

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    Второе исковое заявление к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату зарегистрировано судом Петербурга. Иск от Александра Четверикова поступил в Красносельский районный суд.

    Истец сообщает, что ему 48 лет, у него 2-й разряд запаса, категория учета — солдат. Четверикову повестку вручили 22 сентября, и он с ней не согласен. По словам мужчины, медицинское освидетельствование не проводилось, никто не выяснял, годен он вообще к службе или нет. Это, по мнению петербуржца, нарушает его право на охрану здоровья.

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что в данный момент Четвериков находится в воинской части. Он получил обмундирование и ждет сотрудников банка для оформления карты, на которую будет поступать денежное содержание.

    Истец просит суд признать незаконным решение призывной комиссии, отменить повестку и обязать освободить его. Также мужчина просит о применении мер предварительной защиты.

    Первый иск к комиссии и военкомату был подан во Фрунзенский районный суд. Мобилизованный истец заявил, что служба противоречит его взглядам.

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