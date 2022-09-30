Путин: США единственные в мире дважды применили ядерное оружие

США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент, заявил президент Владимир Путин 30 сентября на церемонии подписания договоров о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав РФ.

«США, по сути, оккупируют Германию, Корею и Японию, но говорят о равноправии с ними», — сказал он.

Путин назвал позором то, что «лидеры ряда западных стран «глотают» американское хамство».

«Военные доктрины США и НАТО строятся на доминировании», — подчеркнул президент. Он отметил, что речь о «сдерживании» — лукавство. Путин отметил, что Вашингтон сдерживает «Россию, Китай и Иран», и добавил, что «на очереди другие страны и нынешние союзники США».