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    Мобилизация

    Военкомат: В Петербурге зарегистрировано восемь случаев ошибочной мобилизации

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    Восемь случаев ошибочной мобилизации граждан зарегистрировано в Петербурге. По каждому разбираются отдельно. Об этом на брифинге в ТАСС 30 сентября рассказал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов.

    «Мобилизация в нашей стране не проводилась длительное время. Ошибки и с нашей стороны, и со стороны граждан имеются. Со всеми мы разбираемся и принимаем меры для их устранения», — сказал полковник.

    Он заверил, что такие ситуации оперативно решаются, рассматриваются, а граждане сразу возвращаются домой.

    Ранее Абзалов сообщил, что повестки разосланы более чем 8 тысячам военнослужащих запаса.

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