Военкомат: В Петербурге зарегистрировано восемь случаев ошибочной мобилизации

Восемь случаев ошибочной мобилизации граждан зарегистрировано в Петербурге. По каждому разбираются отдельно. Об этом на брифинге в ТАСС 30 сентября рассказал заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов.

«Мобилизация в нашей стране не проводилась длительное время. Ошибки и с нашей стороны, и со стороны граждан имеются. Со всеми мы разбираемся и принимаем меры для их устранения», — сказал полковник.

Он заверил, что такие ситуации оперативно решаются, рассматриваются, а граждане сразу возвращаются домой.