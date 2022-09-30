Госдума рассмотрит вопрос о легализации участия в СВО преступников на условиях «день за десять»

Башкирские законодатели внесли в Госдуму законопроект с предложением узаконить участие в боевых действиях осужденных. День службы предлагают считать за 10 от срока.
О законопроекте 30 сентября пишет РИА Новости. По замыслу авторов, преступники могут пойти служить только после решения суда и только добровольно. Такой возможности не дадут осужденным по тяжким статьям, например, насильникам. Если такой доброволец будет ранен, то вопрос освобождения также будет решаться судом.
Предлагается считать день на фронте как десять в колонии.