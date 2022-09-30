Госдума рассмотрит вопрос о легализации участия в СВО преступников на условиях «день за десять»

Башкирские законодатели внесли в Госдуму законопроект с предложением узаконить участие в боевых действиях осужденных. День службы предлагают считать за 10 от срока.

О законопроекте 30 сентября пишет РИА Новости. По замыслу авторов, преступники могут пойти служить только после решения суда и только добровольно. Такой возможности не дадут осужденным по тяжким статьям, например, насильникам. Если такой доброволец будет ранен, то вопрос освобождения также будет решаться судом.