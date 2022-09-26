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    Пригожин рассказал, как появилась ЧВК «Вагнер» и что он для этого сделал

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    22 комментария

    Бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно, в том числе в судах, опровергавший причастность к ЧВК «Вагнер», рассказал, как она появилась. Он сам чистил оружие.

    Рассказ Пригожина опубликован его пресс-службой 26 сентября. По его словам, в 2014 году он ездил по полигонам и «сорил деньгами» в попытке набрать добровольцев для защиты русских.

    «Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

    Бизнесмен также ответил на вопрос о том, почему он восемь лет открещивался от ЧВК, а теперь передумал: не хотел подставить бойцов, сейчас же наступило время откровения. Что касается судов, то иски он обуславливает спортивными интересами. «В любом деле всегда должно быть место спорту, и матчи надо выигрывать на поле противника», — объяснил Пригожин.

    Он также добавил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» защищали не только русские интересы, но также «сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев».

    О ЧВК начали упоминать в том числе на федеральных каналах с началом специальной военной операции на территории Украины. Евгений Пригожин появляется на похоронах бойцов. Известно, что у «Вагнера» есть своя награда, платиновая звезда.

    ЧВК не существует в правовом поле Российской Федерации, власти отрицали ее наличие. Однако сейчас о ней говорят на уровне депутатов Госдумы.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 22

    Klaus_Nesanta26 Сен 2022 в 11:37
    на днях прокурор международного суда заявил на заседании совета безопасности оон о применении нюрнбергского меморандума относительно военных преступлений на территории окраины - т. е. будут судить как нацистских преступников без срока давности... прикиньте будет ему лет 90, а его выкрадут и осудят
    +0−0
    Bassbit26 Сен 2022 в 11:25
    Конечно законно, обычное охранное агентство.
    +0−2
    BobCat226 Сен 2022 в 11:20
    Человек публично сообщил, вполне просто и откровенно, что на законы РФ ему плевать и что при этом он еще и выигрывал суды просто ради спортивного интереса, так как реально информация по этой ЧВК соответствовала действительности. 90-ые отдыхают, если честно...
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