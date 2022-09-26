Пригожин рассказал, как появилась ЧВК «Вагнер» и что он для этого сделал

Бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно, в том числе в судах, опровергавший причастность к ЧВК «Вагнер», рассказал, как она появилась. Он сам чистил оружие.

Рассказ Пригожина опубликован его пресс-службой 26 сентября. По его словам, в 2014 году он ездил по полигонам и «сорил деньгами» в попытке набрать добровольцев для защиты русских.

«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер», — цитирует Пригожина его пресс-служба.