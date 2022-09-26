Пригожин рассказал, как появилась ЧВК «Вагнер» и что он для этого сделал

Бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно, в том числе в судах, опровергавший причастность к ЧВК «Вагнер», рассказал, как она появилась. Он сам чистил оружие.
Рассказ Пригожина опубликован его пресс-службой 26 сентября. По его словам, в 2014 году он ездил по полигонам и «сорил деньгами» в попытке набрать добровольцев для защиты русских.
«Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Бизнесмен также ответил на вопрос о том, почему он восемь лет открещивался от ЧВК, а теперь передумал: не хотел подставить бойцов, сейчас же наступило время откровения. Что касается судов, то иски он обуславливает спортивными интересами. «В любом деле всегда должно быть место спорту, и матчи надо выигрывать на поле противника», — объяснил Пригожин.
Он также добавил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» защищали не только русские интересы, но также «сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев».
О ЧВК начали упоминать в том числе на федеральных каналах с началом специальной военной операции на территории Украины. Евгений Пригожин появляется на похоронах бойцов. Известно, что у «Вагнера» есть своя награда, платиновая звезда.
ЧВК не существует в правовом поле Российской Федерации, власти отрицали ее наличие. Однако сейчас о ней говорят на уровне депутатов Госдумы.