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    Финляндия больше не будет выдавать россиянам туристические визы

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    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна больше не будет выдавать визы для туризма россиянам. И что визы туристов, направляющихся в Суоми, могут быть аннулированы.

    «Визы россиянам больше не будут выдавать, если основание для поездки — туризм. Одновременно с этим могут быть аннулированы и визы туристов, направляющихся в Финляндию», — цитируют главу МИД 29 сентября финские СМИ.

    Когда точно Финляндия закроется от туристов из России, кого финны всё же пропустят и как до этого дошло — читайте в материале «Фонтанки».

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