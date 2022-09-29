Финляндия больше не будет выдавать россиянам туристические визы

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна больше не будет выдавать визы для туризма россиянам. И что визы туристов, направляющихся в Суоми, могут быть аннулированы.

«Визы россиянам больше не будут выдавать, если основание для поездки — туризм. Одновременно с этим могут быть аннулированы и визы туристов, направляющихся в Финляндию», — цитируют главу МИД 29 сентября финские СМИ.



Когда точно Финляндия закроется от туристов из России, кого финны всё же пропустят и как до этого дошло — читайте в материале «Фонтанки».

