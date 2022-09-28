Больше суток без сна и конфликты с водителями. Что происходит на границе с Казахстаном

Трое петербуржцев отправились в Казахстан после объявления частичной мобилизации в России. Спустя 30 часов пути до АПП «Светлый» в Оренбургской области их ждало новое испытание — длинная автомобильная очередь на границе. Потребовалось много терпения и чуточка упрямства.

«Мы приехали на границу в 21:00 26 сентября. Только 27 сентября в 13 часов пересекли российский КПП и встали в очередь на нейтральной территории. Стояли там до 21:30, потом покинули казахский КПП. То есть на всё мы потратили около 24,5 часа», — рассказал 28 сентября читатель «Фонтанки».

По его словам, на российской стороне работали всего три человека — девушка и двое мужчин. На паспортном контроле задавали стандартные вопросы о цели визита и конечной точке маршрута и напоминали о прохождении в России частичной мобилизации и ответственности за уклонение. «Мы сказали, что всё знаем. Спросили также, служили или нет. Каждый ответил по-своему. Лично я ответил, что я IT-специалист. Девушка на паспортном контроле сразу же успокоилась и поставила штамп в паспорт. На казахской стороне у пассажиров вообще ничего не спрашивали. Разговаривали только с водителем. Сфотографировали, поставили штампы и отпустили», — поделился читатель.

Самое неприятное, добавил он, — бодрствовать, стоя в очереди десятки часов, чтобы не мешать движению вереницы. Не обходится и без чужой наглости — некоторые пытаются протиснуться по «встречке», бороться с ними приходится различными способами. «Народ выходит, организует гражданские дозоры — останавливают тех, кто пытается объехать, встают «ёлочками», блокируя встречную полосу, и так далее, пытаются всеми способами не дать им проехать, потому что каждая машина — это полчаса-час ожидания», — объяснил петербуржец.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Поменять порядок машин в очереди не удалось даже тем, кто ехал с больными детьми. Так, рассказывает читатель, семью казахов отказались пропускать вперед, несмотря на то, что ехавший с ними ребёнок чувствовал недомогание.

«Там были казахи, которые тоже говорили, что у них есть дети. Но все стоят в очереди. Они заявили: «Если вы их пропускаете, мы тоже едем домой». Соответственно, никто его не пропустил, он остался на месте», — добавил мужчина.



Читатель «Фонтанки»

Сегодня «Фонтанка» также писала о ситуации на границе России и Грузии. По словам одного из читателей, у пешеходной очереди появился мобильный военкомат. Тем не менее пока никаких повесток не выписывают.

