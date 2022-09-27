Министру Шойгу показали интенсивные тренировки мобилизованных в ЗВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что министр лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые «проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время».



Особое внимание командования Шойгу обратил на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах, добавили в МО.