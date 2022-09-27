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    Министру Шойгу показали интенсивные тренировки мобилизованных в ЗВО

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    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

    Zvezdanews / Telegram

    Там рассказали, что министр лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые «проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время».

    Особое внимание командования Шойгу обратил на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах, добавили в МО.

    Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Шойгу говорил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. «Фонтанка» публиковала список того, что нужно взять с собой мобилизованному, собираясь на фронт.

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