Смольный прокомментировал ситуацию с мобилизацией 48-летнего мужчины, который ухаживает за мамой-инвалидом

В правительстве Петербурга прокомментировали работу военкоматов после появления информации о мобилизации 48-летнего мужчины с мамой-инвалидом. Как рассказал 25 сентября «Фонтанке» вице-губернатор Кирилл Поляков, районные администрации следят за поведением частичной мобилизации по всем правилам и находятся в контакте с военкоматами.
«Что касается случая, который появились в прессе: должен отметить, что не каждый случай ухода за человеком с инвалидностью является основанием для получения отсрочки от армии. Но все подобные ситуации проходят должную проверку районными администрациями», — рассказал он.
Вице-губернатор обратился к петербуржцам, которым приносят повестки, и попросил сообщать о своих частных ситуациях в военкоматы, а также приносить подтверждающие документы.
«Военкоматы действуют по строгим алгоритмам, и если у них нет информации, они принимают решения на базе имеющихся», — добавил Поляков.
Ранее в сети появилась информация, что 48-летний петербуржец Владимир Штиволока получил повестку. Мужчина служил в полиции и имеет звание сержанта. В настоящее время, как утверждается, Штиволока ухаживает за своей матерью с инвалидностью.