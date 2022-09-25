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    Смольный прокомментировал ситуацию с мобилизацией 48-летнего мужчины, который ухаживает за мамой-инвалидом

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    В правительстве Петербурга прокомментировали работу военкоматов после появления информации о мобилизации 48-летнего мужчины с мамой-инвалидом. Как рассказал 25 сентября «Фонтанке» вице-губернатор Кирилл Поляков, районные администрации следят за поведением частичной мобилизации по всем правилам и находятся в контакте с военкоматами.

    «Что касается случая, который появились в прессе: должен отметить, что не каждый случай ухода за человеком с инвалидностью является основанием для получения отсрочки от армии. Но все подобные ситуации проходят должную проверку районными администрациями», — рассказал он.

    Вице-губернатор обратился к петербуржцам, которым приносят повестки, и попросил сообщать о своих частных ситуациях в военкоматы, а также приносить подтверждающие документы.

    «Военкоматы действуют по строгим алгоритмам, и если у них нет информации, они принимают решения на базе имеющихся», — добавил Поляков.

    Ранее в сети появилась информация, что 48-летний петербуржец Владимир Штиволока получил повестку. Мужчина служил в полиции и имеет звание сержанта. В настоящее время, как утверждается, Штиволока ухаживает за своей матерью с инвалидностью.

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