Смольный прокомментировал ситуацию с мобилизацией 48-летнего мужчины, который ухаживает за мамой-инвалидом

В правительстве Петербурга прокомментировали работу военкоматов после появления информации о мобилизации 48-летнего мужчины с мамой-инвалидом. Как рассказал 25 сентября «Фонтанке» вице-губернатор Кирилл Поляков, районные администрации следят за поведением частичной мобилизации по всем правилам и находятся в контакте с военкоматами.



«Что касается случая, который появились в прессе: должен отметить, что не каждый случай ухода за человеком с инвалидностью является основанием для получения отсрочки от армии. Но все подобные ситуации проходят должную проверку районными администрациями», — рассказал он.