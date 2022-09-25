«Разговоры о важном» можно прогуливать? За что могут наказать родителей — отвечают юристы

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Поделиться Поделиться





Идеологически выверенные уроки продолжаются в школах Петербурга. Не все родители одобрили эту новеллу в образовательном процессе и вместо «Разговоров о важном» с утра в понедельник разрешают детям поспать подольше. «Фонтанка» спросила юристов, грозит ли административная ответственность взрослым за прогулы детей.

В Минпросвещения сразу объяснили правовой статус «Разговоров о важном». Это часть внеурочной деятельности, которая, согласно закону «Об образовании», является дополнительной учебной программой.



Основная образовательная программа реализуется в школах в том числе через внеурочную деятельность. Те занятия, которые входят в план внеурочной деятельности, являются обязательными для посещения. Свою позицию Минпросвещения подкрепляет письмом от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности».



Оценок за «Разговоры о важном» не ставят, однако прогулы могут грозить https://www.fontanka.ru/2022/09/04/71626895/ внутришкольными разбирательствами.



«Если исходить из того, что этот предмет такой же, как и все остальные, то на него распространяются те же правила, — отметила в разговоре с «Фонтанкой» юрист юридического центра «Адвекон» Светлана Целищева. — Одно непосещение только этого урока не может быть основанием действий, направленных на родителей».



По словам Целищевой, вопросы прогулов решаются на уровне школы, ученика могут поставить на внутришкольный учёт. Учитель одной из школ Центрального района Павел (имя изменено) в разговоре с «Фонтанкой» уточнил, что реальных инструментов для воздействия на родителей в данном случае у школы нет. Каких-либо рекомендаций о том, как поступать с прогульщиками, педагог не получал. «Прямых отказников нет, но есть несколько детей, которые просто не посещают эти «разговоры». И приходят к 10 в школу. Рекомендаций, что с ними делать, не было», — сказал он.

Ведущий юрист группы компаний ЮАП Лев Имханицкий, ссылаясь на 63 статью Семейного кодекса и 44 статью закона «Об образовании», говорит, что «Разговоры о важном» не обязательны для посещения. От них можно отказаться, написав соответствующее заявление.



«В Семейном кодексе и в законе «Об образовании» говорится, что именно родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Под другими лицами понимаются в том числе и образовательные учреждения, — отмечает Имханицкий. — Родители в воспитании превалируют перед образовательными организациями. Учитывая это, а также характер «Разговоров о важном», они несут рекомендательный характер, письма-разъяснения от Минпросвещения не являются обязательными для исполнения. По сути «Разговоры о важном» носят факультативный характер».



Ведущий юрист компании «Мадрок» Гаджи Гаджиев отметил, что все образовательные программы основного общего образования должны быть утверждены в соответствии с законом. «В настоящее время ни в одну образовательную программу «Разговоры о важном» не включены, а значит, посещение или непосещение данного «урока» не может влиять на аттестацию. Кроме того, изменения в образовательную программу, по практике, вносятся после длительного и детального обсуждения соответствующего научного сообщества, — сказал Гаджиев. — Прежде всего государству нужно определиться, является ли данный урок частью образовательной программы, доказав соответствующую необходимость перед научным сообществом, либо является факультативом для целей духовно-нравственного воспитания, где компетенция государства не может быть выше компетенции родителей. По всей видимости, необходима доработка в этой области законодательства либо практики органов власти (правоохранительных и даже судебных), до чего, полагаю, вряд ли может дойти, так как это может вызвать понятный резонанс среди родителей».

Опрошенные «Фонтанкой» юристы отметили, что прогулы «Разговоров о важном» не могут стать поводом к привлечению к административной ответственности по статье 5.35. «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Для такой квалификации нужны более серьёзные нарушения.

«Исполнение или неисполнение родительских обязанностей — очень сложная категория дел. Плохая успеваемость или посещаемость школы редко становятся обособленными основаниями для применения подобных санкций. Также не совсем понятен механизм привлечения и к административной ответственности за такое отношение к данному уроку»,— говорит Гаджиев.



При этом юристы считают, что поводом присмотреться к ребёнку могут стать его высказывания, если он начнет объяснять мотивацию своих прогулов.

«Если ребёнок будет говорить какие-то сомнительные, с политической точки, вещи, это уже совсем другая ситуация. Если это происходит, то где взять эти мысли, как не в семье. Если исходить из этого, основания для привлечения к административной ответственности могут быть. Уроки только начались, практики ещё нет, так что сейчас пока остаётся только размышлять на тему», — отметила Светлана Целищева.

«Родителям стоит своим детям в подобных моментах донести следующую мысль, — рассуждает Лев Имханицкий. — Пока дети несовершеннолетние, пусть они лучше обращаются со своими высказываниями и мыслями к своим родителям, а далее родители будут уже решать отношения с образовательными организациями».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

