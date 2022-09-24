Как бывший тренер СКА и петербургский воспитанник заставили впервые в сезоне проиграть Ротенберга

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хоккейный клуб СКА в жестком матче со странными голами проиграл на своем льду московскому «Динамо», прервав победную серию. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

СКА еще до старта сезона считался одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но армейцы с Невы настолько мощно стартовали в регулярном чемпионате, особенно на фоне провалившихся конкурентов, что петербуржцев впору записывать в основных фаворитов на чемпионство.



Казанский «Ак Барс», набравший самый звездный состав со времен локаута-2004 в НХЛ, идет лишь третьим в Восточной конференции. Действующий чемпион ЦСКА — на шестом месте в Западной конференции и всего в двух очках от зоны плей-офф. Чемпион 2021 года, омский «Авангард» и того хуже — за пределами зоны плей-офф, на девятой строчке. И только СКА за неполные четыре недели со старта нового сезона оставался единственной командой без поражений.



Перед матчем с московским «Динамо» 24 сентября на счету СКА было девять побед подряд — один из лучших стартов в истории команды. Отлично проявили себя все новички команды. Но особенно выделяется форвард Марат Хайруллин. В межсезонье его купили у среднего «Нефтехимика», заплатили рекордные 90 млн рублей. Когда о сделке только стало известно, хоккейные эксперты схватились за головы: да, хоккеист неплохой, но куда столько? Хайруллин же сразу стал отрабатывать вложения. В девяти матчах он забил семь голов и отдал четыре результативных паса. Начинал он сезон в татарской тройке с Хуснутдиновым и Жафяровым, прозванную также «Чак-Чак Лайн». Но недавно его перевели в первое звено к Яшкину и Воробьеву. Там новичок тоже не затерялся и продолжил набирать очки.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оправдывает гигантские вложения и защитник Александр Никишин. На сегодняшний день он один из лучших бомбардиров-защитников (1+8) КХЛ. Самым неожиданным героем стал 22-летний вратарь Дмитрий Николаев, который не рассматривался как основной голкипер, но травма Александра Самонова дала ему шанс. Николаев показывает надежную игру, входя во все вратарские топы КХЛ. При этом у него один из самых низких окладов в команде — всего 8 млн рублей. Ну и как тут не упомянуть Романа Ротенбурга, человека, который никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне и который проводит первый полноценный сезон на посту главного тренера.



Матч против «Динамо» в субботу 24 сентября стал уже третьим в чемпионате между командами. В первой игре 9 сентября петербуржцы выиграли со счетом 4:1, во второй 16 сентября — со счетом 3:2. «Динамо» в межсезонье хоть и потеряло всех своих лидеров, но сумело сохранить хорошую боевую команду, которая уверенно держится в зоне плей-офф. Возглавляет москвичей бывший тренер СКА Алексей Кудашов, а помогает ему на должности старшего тренера один самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ — Вячеслав Козлов.



«В каждом матче против СКА у нас были шансы. Мы играли достаточно уверенно, особенно последнюю игру, но совершили ошибки. Молодые ребята, может быть, где-то растерялись, где-то опыта не хватило. Мы знаем, что СКА идет без поражений, но нас это только больше мотивирует», — говорил Козлов перед матчем.

Первый гол забил СКА и получился он очень странным. Еще несколько минут после него все пытались понять, что же произошло. Защитник Андрей Педан мощным броском отправил шайбу в ворота «Динамо», но сделал это спустя секунду после свистка арбитра.



Казалось, что эпизод максимально понятный, и дополнительно в нем разбираться нет смысла: гол после свистка засчитывать нельзя. Но судьи почему-то поехали смотреть повтор. Оказалось, что за несколько мгновений до этого точно по воротам бросил Дамир Жафяров. Момент получился настолько молниеносный, что большинство его просто пропустило. Да и в повторе не сразу становится понятно, что Жафяров попал в цель.



Второй период остался за динамовцами. Гости нарастили темп и выдали несколько отличных отрезков, заставив СКА прижаться к воротам. Первое же удаление петербуржцев обернулось пропущенной шайбой.



Третий период прошел в настоящей рубке. В общей сложности команды нанесли почти под 50 бросков с небольшим преимуществом СКА (26–21), но с точностью были проблемы.

В овертайме в формате «три на три» у СКА был отличный момент на первой минуте: Хуснутдинов почти пробил голкипера «Динамо» Илью Коновалова, но тот успел в последний момент накрыть шайбу ловушкой на самое ленточке ворот. В итоге дело дошло до послематчевых буллитов. Точнее оказались динамовцы. Победный бросок нанес уроженец Петербурга Дмитрий Рашевский.

На этом победная серия СКА завершилась. Начать новую армейцы смогут уже 26 сентября в домашнем матче против «Торпедо» — главного клуба-открытия этого чемпионата.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

