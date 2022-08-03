Кто такой Александр Никишин, за которого СКА отдал девятерых хоккеистов и 50 млн рублей

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться





Хоккейный клуб СКА провернул, возможно, самый громкий обмен в истории КХЛ. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, кто такой защитник Александр Никишин и почему за него заплатили такую высокую цену.

Хоккейный клуб СКА в обмен на полцарства забрал у московского «Спартака» 20-летнего защитника Александра Никишина. Красно-белые взамен получили пятерых «живых» игроков, права еще на четырех и солидную денежную компенсацию. Есть ощущение, что СКА обокрали, но так ли это на самом деле?



Кто такой Никишин



Несмотря на свои 20 лет, Никишин уже сейчас — один из ведущих защитников КХЛ, хотя еще недавно его карьера была под угрозой.

В «Спартаке» Александр дебютировал в сезоне-2019/20, когда ему было 17 лет. Юный хоккеист неплохо зарекомендовал себя в основе клуба КХЛ, проведя в том чемпионате 30 матчей. Однако через год у Александра обнаружили сердечную аномалию. Пока врачи решали, что с ней делать, Никишину пришлось пропустить чемпионат мира среди молодежи. По той же причине в 2020 году на драфте НХЛ «Каролина Харрикейнз» выбрала его лишь в 3-м раунде под общим 69-м номером. В итоге проблемы со здоровьем удалось решить, и Александр продолжил прогрессировать сумасшедшими темпами, окончательно закрепившись в основе «Спартака». Уже в ноябре 2021 года защитник дебютировал в национальной команде, а в феврале сыграл на Олимпиаде в Пекине и помог сборной России выиграть серебряные медали, играя в первом-втором звене.



Никишин — это прежде всего очень мощный (193 см, 98 кг) и умный хоккеист. За три года он превратился из никому не известного юниора в одного из лучших оборонительных игроков КХЛ. При этом у него есть потенциал и в атаке. В Молодежной хоккейной лиге в составе «Крыльев Советов» Никишин набрал за сезон 25 (8+17) очков. Первые два года на взрослом уровне Александр старался в основном надежно играть на своей половине, но в прошлом сезоне вновь стал подключаться к атакам. В итоге в 49 матчах за «Спартак» на его счету 14 (9+5) очков.



Еще один плюс Никишина — его контракт. 20-летний хоккеист получает всего 10 млн рублей, а соглашение со «Спартаком» действовало до 2024 г. Согласно регламенту КХЛ, СКА может сохранить эти условия или подписать более выгодный контракт. По данным «Фонтанки», пока в руководстве петербургского клуба думают над этим вопросом. Вряд ли армейцам хочется терять игрока, на которого были потрачены такие огромные ресурсы, всего через два года. А в том, что Никишин рано или поздно уедет в НХЛ, почти не стоит сомневаться.



«Это была неожиданная новость (об обмене. — Прим. ред.) для меня, но эмоции только положительные. Очень рад оказаться в СКА. В команде много опытных защитников, я уже достаточно успел против них поиграть, видел их со стороны. Буду присматриваться, изучать их, что-то перенимать. Есть чему учиться. Перед обменом в СКА я тренировался с молодежной группой в «Спартаке» уже почти месяц, со 2 июля, а перед сборами самостоятельно готовился. Так что, думаю, я в хорошей форме. Сейчас постараюсь выйти на тот уровень, который у ребят после сбора в Новогорске», — прокомментировал свой переход сам Никишин пресс-службе СКА.



Что потерял СКА

По информации «Фонтанки», переговоры по Никишину заняли несколько месяцев, и шли они очень трудно. «Спартак» ни в какую не хотел расставаться с молодым хоккеистом, который уже здесь и сейчас приносит результат, но при этом способен расти дальше. Никишин для красно-белых был игроком, вокруг которого можно строить команду. Но СКА был слишком настойчив. Понимая это, «Спартак» решил выжать из ситуации максимум. За два месяца СКА предлагал массу вариантов обмена, но москвичи все время добавляли новые опции. В итоге сошлись на том, что в «Спартак» взамен перейдут пять игроков: защитник Никита Седов (2001 года рождения), нападающий Никита Чибриков (2003), Федор Свечков (2003), Максим Кровяков (2002) и Павел Кукштель (1998). Плюс москвичи получили права еще на четырех хоккеистов, выступающих в Северной Америке: Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Это официальная часть. По неофициальной информации инсайдеров сразу нескольких изданий, СКА дополнительно добавил к этому 50 млн рублей. Понятно, что деньги для армейцев с Невы — не проблема. Но что с человеческим ресурсом?



СКА не потерял ни одного игрока основного состава. Ближе всех к этому были Седов и Кукштель. У Чибрикова, Свечкова и Кровякова на троих за весь прошлый сезон набралось всего десять матчей. Другое дело, что на всех пятерых еще совсем недавно возлагались большие надежды. За того же Свечкова СКА год назад заплатил тольяттинской «Ладе» 100 млн рублей. Чибриков считался одним из главных талантов в системе СКА, да и вообще в российском хоккее. Уже в 17 лет он дебютировал в матчах за сборную и даже забил гол — только Александру Овечкину удавалось сделать подобное в более юном возрасте. Кровяков в прошлом сезоне выиграл с молодежкой СКА Кубок Харламова, став самым ценным игроком плей-офф.

«Роман Ротенберг пожелал нам удачи и поблагодарил за работу. Сказал, что у СКА очень сильный состав, и они не могут рисковать пробовать много новых игроков. Отметил, что они идут за Кубком Гагарина, что этот обмен — большая возможность для нас. Говорил, что мы должны получить много игрового времени в «Спартаке». Да, это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ в качестве основного игрока», — говорил Чибриков в интервью «Спорт-Экспрессу» после своего обмена.



Среди тех, на кого «Спартак» получил права, особенно выделяются Морозов и Марченко, из которых вместе с Василием Подколзиным еще недавно в СКА хотели сделать новую супертройку по типу советской Крутов — Ларионов — Макаров. Но ребята не потянули. Сейчас все трое пытаются закрепиться в НХЛ.

Кажется, главный тренер армейцев Роман Ротенберг понял, что некоторым молодым игрокам лучше расти в клубе попроще, где у них будет больше практики. А СКА пора заняться поиском тех хоккеистов, которые способны бороться за Кубок Гагарина здесь и сейчас.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

