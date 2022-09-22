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    «Торфяновку прошёл за пять часов». Пробки на границе с Финляндией сохраняются

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    28 комментариев

    Пробки на границе с Финляндией в пунктах пропуска, расположенных в Ленинградской области, к утру 22 сентября не рассосались.

    Сервис Nagranitse.ru фиксирует в общей сложности 75 машин в Торфяновке — Ваалимаа, 35 машин в Брусничном, 60 машин перед пунктом Иматра.

    В телеграм-чате пишут, что раньше по ночам было пусто, а теперь на Торфяновке стоят пятый час.

    «Торфяновку прошёл полностью за ПЯТЬ часов», — рассказывает один из участников чата. «Светогорск. 22.09. Приехали в 1:30 ночи, встали в длиннющую очередь. Обе границы прошли за 3 часа. Вопросы стандартные: куда, на сколько — это финны; сколько денег — это наши», — пишет другой участник.

    Пробки на границе начали копиться вечером 21 сентября. Люди собирались ночевать в машинах.

    Финские власти объявили, что в ближайшее время могут ограничить для россиян не только транзит в другие страны, но и туристические поездки.

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    Комментарии 28

    Ырыс22 Сен 2022 в 10:17
    Машины с немецкой буквой Z, русским флагом и оранжево-черными ленточками на зеркалах и антеннах.
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