«Торфяновку прошёл за пять часов». Пробки на границе с Финляндией сохраняются

Пробки на границе с Финляндией в пунктах пропуска, расположенных в Ленинградской области, к утру 22 сентября не рассосались.



Сервис Nagranitse.ru фиксирует в общей сложности 75 машин в Торфяновке — Ваалимаа, 35 машин в Брусничном, 60 машин перед пунктом Иматра.



В телеграм-чате пишут, что раньше по ночам было пусто, а теперь на Торфяновке стоят пятый час.



«Торфяновку прошёл полностью за ПЯТЬ часов», — рассказывает один из участников чата. «Светогорск. 22.09. Приехали в 1:30 ночи, встали в длиннющую очередь. Обе границы прошли за 3 часа. Вопросы стандартные: куда, на сколько — это финны; сколько денег — это наши», — пишет другой участник.