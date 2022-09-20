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    Всеобщей мобилизации не будет. Председатель комитета Госдумы по обороне рассказал, где в РФ могут ввести военное положение

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    В России не введут всеобщую мобилизацию, но в некоторых регионах не исключено введение военного положения. Об этом 20 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», — рассказал он «Парламентской газете».

    Картаполов не исключает, что военное положение могут ввести в отдельных местностях, например граничащих с Украиной. Самым близким аналогом возможных событий он считает режим контртеррористической операции.

    «[Этот режим] во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях. На Ставрополье, например. Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан, тот же комендантский час, особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить», — добавил он.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос, нужно ли в России проводить мобилизацию, ответила журналистам: «А вы считаете нужно?»

    Госдума 20 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации, а также за добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа. В Уголовный кодекс также вносятся сами понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». На фоне этого власти ЛДНР и подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей назначают референдумы о присоединении к России. О том, что все это значит, читайте в материале «Фонтанки».

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