Всеобщей мобилизации не будет. Председатель комитета Госдумы по обороне рассказал, где в РФ могут ввести военное положение

В России не введут всеобщую мобилизацию, но в некоторых регионах не исключено введение военного положения. Об этом 20 сентября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», — рассказал он «Парламентской газете».