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    Матвиенко ответила на вопрос о мобилизации, но понятнее не стало

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    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вопросом на вопрос ответила, нужно ли в России проводить мобилизацию.

    «А вы считаете нужно?» – сказала она журналистам 20 сентября (цитата по ТАСС).

    Госдума 20 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации, а также за добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа. В Уголовный кодекс также вносятся сами понятия ««мобилизация», «военное положение» и «военное время». На фоне этого власти ЛДНР и подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей назначают референдумы о присоединении к России. О том, что все это значит, читайте в материале «Фонтанки».

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