Матвиенко ответила на вопрос о мобилизации, но понятнее не стало

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вопросом на вопрос ответила, нужно ли в России проводить мобилизацию.



«А вы считаете нужно?» – сказала она журналистам 20 сентября (цитата по ТАСС).



Госдума 20 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации, а также за добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа. В Уголовный кодекс также вносятся сами понятия ««мобилизация», «военное положение» и «военное время». На фоне этого власти ЛДНР и подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей назначают референдумы о присоединении к России. О том, что все это значит, читайте в материале «Фонтанки».

