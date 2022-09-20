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    Музеи

    В Музее-усадьбе Щербова нашли клад. На чердаке лежали письма Куприна и револьвер

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    Револьвер системы «Смит и Вессон» (Smith & Wesson), патроны, письма и телеграммы Александра Куприна Щербову, а также документы XVIII века были найдены на чердаке, в полости бетонного блока, в гатчинском Музее-усадьбе Павла Щербова, — сообщили на странице учреждения культуры в «ВКонтакте» 19 сентября.

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    «Согласно действующему законодательству, револьвер и патроны на время отправлены в Гатчинское отделение МВД. После необходимых процедур их вернут в музей», — уточнили сотрудники.

    С 23 июля 2020 года Музей-усадьба Щербова закрыт на реставрацию до окончания работ. Это не первый тайник, который там находят за последние годы. Так, в 2019 году на чердаке находили альбом с набросками, фамильную печатку «Щербовъ», а также конверт с личными документами.

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