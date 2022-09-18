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    В петербургском офисе курьерской службы раздраженная посетительница метнула нож в сотрудницу

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    Полиция Московского района ищет нетерпеливую и раздражённую клиентку пункта курьерской службы. Она выразила своё отношение к сервису метанием канцелярского ножа. Инцидент произошёл около трёх дня в в офисе СДЭКа на Пулковской улице, 2, сообщили «Фонтанке» читатели 18 сентября.

    читатель «Фонтанки»

    Посетительница бросила нож в лицо менеджера компании на просьбу показать отправление перед отправкой — это стандартная процедура для выявления опасных, запрещенных и плохо упакованных вложений.

    Компания обратилась в полицию.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, им действительно поступило заявление от 30-летней сотрудницы курьерской службы о том, что клиентка кинула в ее сторону канцелярским ножом и после этого ушла. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что конфликт произошел в результате того, что менеджер отказалась открывать принадлежащую покупателю посылку и дала ей канцелярский нож. В результате этого женщина кинула закрытым канцелярским ножом в продавца и покинула заведение с посылкой.

    Потерпевшая, после оказания медицинской помощи, с незначительными ссадинами отпущена домой. Сотрудниками полиции устанавливаются детали произошедшего, а также личность покупательницы.


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