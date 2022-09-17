Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге

Траурная церемония прощания с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в Первом павильоне «Ленфильма» в Петербурге. Об этом 17 сентября сообщили на киностудии.



«Прощание с Мастером состоится в Первом павильоне киностудии, там, где Игорь Федорович снимал свои фильмы. Похоронят режиссёра на Северном кладбище. Время и дату сообщим позже», — рассказали в пресс-службе. ТАСС уточняет, что предварительно прощание намечено на конец недели.