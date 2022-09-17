Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге

Траурная церемония прощания с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в Первом павильоне «Ленфильма» в Петербурге. Об этом 17 сентября сообщили на киностудии.
«Прощание с Мастером состоится в Первом павильоне киностудии, там, где Игорь Федорович снимал свои фильмы. Похоронят режиссёра на Северном кладбище. Время и дату сообщим позже», — рассказали в пресс-службе. ТАСС уточняет, что предварительно прощание намечено на конец недели.
Добавим, что на Северном кладбище похоронена мать режиссера.
Советский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог Игорь Масленников умер в Петербурге 17 сентября в возрасте 90 лет. Наиболее известные широкому зрителю работы Масленникова — серия фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», трилогия «Зимняя вишня» и фильм «Пиковая дама». Подробнее о его жизни и творчестве читайте в материале «Фонтанки».