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    Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

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    Ушел из жизни советский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог Игорь Масленников, сообщили 17 сентября в пресс-службе Союза кинематографистов. Народному артисту РСФСР было 90 лет.

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    ТАСС уточняет, что похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

    Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде, спустя год его семья переехала в Колпино. В 1954 году окончил журфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. В 1967 году завершил обучение на Высших курсах режиссеров при киностудии «Ленфильм». Во второй половине 1950-х работал на Ленинградском телевидении. В 1967 году стал режиссером киностудии «Ленфильм».

    Всесоюзную славу ему принесло создание серии фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по произведениям Артура Конан Дойла. Также из наиболее известных его работ — трилогия «Зимняя вишня» и фильм «Пиковая дама».

    Виталий Соломин (слева), Игорь Масленников (в центре) и Василий Ливанов (справа).
    Виталий Соломин (слева), Игорь Масленников (в центре) и Василий Ливанов (справа).Фото: Киностудия «Ленфильм»
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    Имеет звание народного артиста РСФСР (1987 г.), является лауреатом Государственной премии РФ (2001), награжден орденом Почета (2004) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012).

    Фото: Dmitry Rozhkov. Собственная работа, CC BY-SA 3.0
    Виталий Соломин (слева), Игорь Масленников (в центре) и Василий Ливанов (справа).
    Виталий Соломин (слева), Игорь Масленников (в центре) и Василий Ливанов (справа).Фото: Киностудия «Ленфильм»

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