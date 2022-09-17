Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Ушел из жизни советский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог Игорь Масленников, сообщили 17 сентября в пресс-службе Союза кинематографистов. Народному артисту РСФСР было 90 лет.
ТАСС уточняет, что похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде, спустя год его семья переехала в Колпино. В 1954 году окончил журфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. В 1967 году завершил обучение на Высших курсах режиссеров при киностудии «Ленфильм». Во второй половине 1950-х работал на Ленинградском телевидении. В 1967 году стал режиссером киностудии «Ленфильм».
Всесоюзную славу ему принесло создание серии фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по произведениям Артура Конан Дойла. Также из наиболее известных его работ — трилогия «Зимняя вишня» и фильм «Пиковая дама».
Имеет звание народного артиста РСФСР (1987 г.), является лауреатом Государственной премии РФ (2001), награжден орденом Почета (2004) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012).