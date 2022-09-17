Викинг в пробковом шлеме. Смольный судится с производителем взрывающихся пакетов для инкассаторов

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Комитет имущественных отношений Петербурга завалил исками гражданина Швеции. В глазах чиновников 86-летний Ларс-Гуннар Нордин не платит аренду за землю под своими зданиями на берегу Сидоровского канала в Ломоносове. При этом сам он уже много лет живет посреди развалин рыболовецкого колхоза.

Свежий иск с требованием оплатить аренду поступил в арбитражный суд 29 августа этого года. Очередное решение взыскать с компании СКС 2,6 миллиона рублей просроченной аренды суд принял 5 сентября. В общей же сложности за последние несколько лет петербургские суды рассмотрели 16 дел, в 15 из них СКС выступал ответчиком, 13 уже завершились.



Совладельцем предприятия в Петербурге Ларс-Гуннар стал еще в 2010-м. СКС намеревался производить уникальные защитные контейнеры для перевозки денег по шведскому образцу: при несанкционированном вскрытии полиэтиленовая упаковка, в которой находятся купюры, взрывается, а сами банкноты орошаются несмываемой краской. К обмену испорченные ассигнации принимают только от банка-владельца, что напрочь отбивает интерес грабить инкассаторов.



«На работу в инкассаторскую службу можно приглашать даже женщин. В той же Швеции резко сократилось число нападений на инкассаторов и их гибели, с 50–60 до 2–3 случаев в год», — говорил Ларс-Гуннар на брифинге в Байкальском банке ОАО «Сбербанк России» в октябре 2010 года.

Задумка была хороша, дела шли в гору. В 2015-м СКС заключил со Сбербанком 8 контрактов на 7,9 миллиона рублей, по которым предприятие должно было поставлять «системы дистанционной активации спецконтейнеров «Q-Case-400» для инкассаторов самого Сбербанка, его подразделений — Сибирского и Центрально-Черноземного банков, а также заниматься их техобслуживанием. Прибыль компании по итогам 2016 года, отраженная в СПАРК, колосилась на зависть другим частным узкопрофильным предприятиям — 56,9 миллиона рублей.



Как объяснял швед редким приятелям-россиянам, он обожает море и яхты, поэтому помещения под производственные мощности Ларс-Гуннар присмотрел в Ломоносове, на набережной Сидоровского канала.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Эта территория принадлежала рыбколхозу «Прогресс», в тот момент он банкротился. Мне эта акватория была хорошо знакома, к тому же я всерьез задумывался о ее развитии — она была чрезвычайно заброшена и депрессивна, и мне было важно, кто ее займет. Гуннар представился мне как успешный бизнесмен, рассказал, что хочет выкупить эту территорию и сделать из нее образцово-показательное западное производство. Мы обсуждали, как сделаем здесь детскую яхтенную школу, как благоустроим берег канала, я вдохновился и помог ему в сделке по покупке здания, — рассказывает президент Ораниенбаумского морского фестиваля Евгений Захаров.

Кадастровая стоимость двухэтажного нежилого здания площадью 1 448 квадратных метров, по документам Росреестра, на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей. Сколько в 2015 году Нордин вложил в его покупку, остается только догадываться. Земельный участок площадью 18 тысяч квадратов он взял в аренду на 49 лет, до 2063 года.

По условиям договора, участок Гуннару предоставлен для эксплуатации нежилых зданий, величина годовой арендной платы составляет 786 тысяч рублей, которую арендатор должен самостоятельно индексировать на коэффициент динамики рынка недвижимости (к примеру, в 2015 году он составил 1,25).



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отдельным пунктом в договоре выделено, что если в течение 12 месяцев арендатор не начнет использовать помещения по прямому назначению, то он обязан рассчитать арендную плату, применив повышающий коэффициент. И так он должен рассчитывать платежи до тех пор, пока не докажет, что использует землю так, как обещал.

Комитет имущественных отношений посчитал, что СКС не выполнил условия договора, и потребовал доплатить задолженность по аренде. В общей сложности суды рассмотрели порядка шести дел, касающихся земельных споров, общая сумма задолженности СКС по аренде, по расчетам КИО и решениям судов, составила 20 570 тысяч рублей, не считая пеней.



Дело с поставками чудо-сейфов в госбанки после 2015 года, похоже, застопорилось — ни одного госконтракта СКС не заключило. Бухгалтерская отчетность в 2016 году оказалась последней опубликованной. В 2019 году приставы запретили совершать сделки с земельным участком, а меньше месяца назад ФНС приостановила операции по счетам СКС — компания не уплатила налоги.



С детской яхтенной школой у Ларса-Гуннара тоже не пошло.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Он включил внутреннюю изоляцию — обнес дом колючей проволокой, сделал на втором этаже здания лофт и туда переселился. Судебные иски на него так и сыплются. Он долго не платит, потом вдруг оплачивает все сразу. В Швецию он тоже не возвращается — насколько мне известно, на покупку недвижимости и аренду участка он потратил порядка 100 миллионов рублей, деньги занял у своих шведских партнеров, — рассказывает Захаров.

Ларс-Гуннар, по словам местных рыбаков, достаточно бодр для своих лет, ходит в пробковом шлеме. Ни гостей, ни машин на занятой шведом территории никто давным-давно не видел, хотя со стороны канала владения не огорожены и отлично просматриваются. Дружбу с рыбаками бизнесмен не водит, а тех, кто посягнет удить с его земли, безжалостно гоняет. Через ворота любопытные тоже не пройдут — три года назад входную группу густо завесили колючей проволокой.



— Не пускает туда никого, кричит: «Частная территория!» Чуть что — полицию вызывает, — обиженно судачат рыбаки.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отказался бизнесмен общаться и с журналистом «Фонтанки».



— Он не публичный человек, все интервью, какие он давал в своё время, были по просьбе госструктур, — рассказала «Фонтанке» его помощница Василиса. По ее словам, Ларс-Гуннар сотрудничает с Россией уже лет 20, в Ломоносове бывает наездами, въезжая в страну по визе. И с контрактами все у него в порядке — если их не видно в публичном доступе, это не значит, что они не существуют.

Прибрать к рукам территорию СКС хотели бы многие, говорит Василиса, но Гуннара им никак не подвинуть — здание в собственности, территория в аренде:



— Мне бы не хотелось лишний раз привлекать внимание к напряженному месту, тем более когда такая обстановка в мире. Да, комитет с нами судится за арендные платежи, но эти решения мы будем обжаловать.

В комитете имущественных отношений сумму задолженности СКС по арендным платежам «Фонтанке» подтвердили: «Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, набережная Сидоровского канала, д. 2а, литера А, предоставлен по договору аренды для использования под эксплуатацию нежилых зданий. В настоящее время по договору аренды земельного участка имеется задолженность более 21 млн рублей. Для взыскания задолженности в адрес арендатора направлялись претензии и исковые заявления в суд в 2018, 2019, 2020, 2021 годах, несколько претензий направлены в 2022 году. Заявления о возбуждении исполнительного производства в отношении арендатора направлены в Петродворцовое районное отделение судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу».

Как объяснили в комитете, расторгнуть договор аренды земли с СКС и передать ее другому лицу невозможно — это незаконно: «Объекты недвижимости на участке находятся в собственности арендатора участка. В соответствии с пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса РФ, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»