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    Мультимедийная заметка

    Математика и битум. Программисты разработают решение для дорожной отрасли

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    Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпромнефть — Битумные материалы»
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    «Газпромнефть — Битумные материалы» совместно с университетом ИТМО при поддержке Digital Downstream Accelerator от «Газпром нефти» проведут IT-соревнование для будущих программистов.

    Участникам хакатона «НеЭлементарный битум» предстоит создать математическую модель для прогнозирования основных показателей качества полимерно-битумных вяжущих (ПБВ*). Среди них — глубина проникновения иглы, эластичность, растяжимость при различных температурах.

    В дальнейшем математическую модель можно будет использовать при создании новых рецептур ПБВ. Это значительно ускорит весь процесс их разработки.

    «Выстраивая эффективный битумный бизнес, мы ориентируемся на расширение IT-технологий для автоматизации и цифровизации операционных процессов, — отмечает генеральный директор «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий Орлов. — Наши онлайн-сервисы позволяют обеспечить эффективное взаимодействие с потребителями. Одновременно мы ищем пути совершенствования продуктов — в частности, инструменты моделирования компонентного состава модифицированных битумов. Благодаря хакатону могут появиться уникальные цифровые модели, которые помогут нам в этом. Внедрение таких технологий в дальнейшем окажет существенное влияние на повышение качества материалов для дорожного строительства».

    Справка:

    *ПБВ — материалы на основе базовых битумов с добавлением полимеров типа стирол-бутадиен-стирол и пластификатора. У ПБВ лучшие, по сравнению с базовым битумом, показатели качества: повышенная сопротивляемость к деформации, улучшенные свойства при высоких и низких температурах, более высокое сопротивление износу.

    ООО «Газпромнефть Битумные материалы»

    Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпромнефть — Битумные материалы»

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