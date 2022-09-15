Математика и битум. Программисты разработают решение для дорожной отрасли

«Газпромнефть — Битумные материалы» совместно с университетом ИТМО при поддержке Digital Downstream Accelerator от «Газпром нефти» проведут IT-соревнование для будущих программистов.



Участникам хакатона «НеЭлементарный битум» предстоит создать математическую модель для прогнозирования основных показателей качества полимерно-битумных вяжущих (ПБВ*). Среди них — глубина проникновения иглы, эластичность, растяжимость при различных температурах.



В дальнейшем математическую модель можно будет использовать при создании новых рецептур ПБВ. Это значительно ускорит весь процесс их разработки.



«Выстраивая эффективный битумный бизнес, мы ориентируемся на расширение IT-технологий для автоматизации и цифровизации операционных процессов, — отмечает генеральный директор «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий Орлов. — Наши онлайн-сервисы позволяют обеспечить эффективное взаимодействие с потребителями. Одновременно мы ищем пути совершенствования продуктов — в частности, инструменты моделирования компонентного состава модифицированных битумов. Благодаря хакатону могут появиться уникальные цифровые модели, которые помогут нам в этом. Внедрение таких технологий в дальнейшем окажет существенное влияние на повышение качества материалов для дорожного строительства».

Справка:



*ПБВ — материалы на основе базовых битумов с добавлением полимеров типа стирол-бутадиен-стирол и пластификатора. У ПБВ лучшие, по сравнению с базовым битумом, показатели качества: повышенная сопротивляемость к деформации, улучшенные свойства при высоких и низких температурах, более высокое сопротивление износу.



ООО «Газпромнефть – Битумные материалы»