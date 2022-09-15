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    Контракт на рекультивацию полигона «Новоселки» продлевают. Ссылаются на санкции

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    Смольный готовится изменить сроки исполнения контракта по рекультивации мусорного полигона «Новоселки» на севере Петербурга. Говорят, не успевают из-за санкций.

    По данным «Фонтанки», комитет по благоустройству подготовил проект постановления правительства, которое позволяет изменить существенные условия контракта без всяких штрафов для подрядчика. Согласно ему, срок исполнения работ переносится на 1 декабря 2023 года. В действующей версии контракта стоит дата — 30 октября 2022 года. В качестве обоснования для переноса называют «введение политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия», а также их меры ограничительного характера.

    Речь идет о контракте с компанией «Профистрой Северо-Запад» на два этапа рекультивации полигона — так называемые 2 и 3 захватки. Его стоимость — 632 млн, подписан он 15 июля 2020 года. Контракт на первую захватку был подписан еще в 2018 году, вскоре после того, как было принято решение закрыть и рекультивировать последний полигон в черте города, действовавший с 1972 года.

    Сама рекультивация предусматривает два этапа — технический и биологический, по итогам которого на месте свалки должен остаться зеленый холм. В рамках первого этапа должны были проложить трубы для системы сбора свалочных газов, однако это не было сделано, о чем заявил Росприроднадзор. Затем на полигоне обнаружился компост с площадки МПБО-2 в Янино, что тоже вызвало скандал. В начале 2022 года полиция задержала гендиректора подрядчика в рамках дела об особо крупном мошенничестве: по версии следствия, «Профистрой Северо-Запад» завышал цену песка, которым отсыпали полигон.

    Напомним, в непосредственной близости от полигона должен разместиться один из пяти комплексов по переработке отходов, которые в Петербурге собирается построить Невский экологический оператор.

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