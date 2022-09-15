Контракт на рекультивацию полигона «Новоселки» продлевают. Ссылаются на санкции

По данным «Фонтанки», комитет по благоустройству подготовил проект постановления правительства, которое позволяет изменить существенные условия контракта без всяких штрафов для подрядчика. Согласно ему, срок исполнения работ переносится на 1 декабря 2023 года. В действующей версии контракта стоит дата — 30 октября 2022 года. В качестве обоснования для переноса называют «введение политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия», а также их меры ограничительного характера.

Речь идет о контракте с компанией «Профистрой Северо-Запад» на два этапа рекультивации полигона — так называемые 2 и 3 захватки. Его стоимость — 632 млн, подписан он 15 июля 2020 года. Контракт на первую захватку был подписан еще в 2018 году, вскоре после того, как было принято решение закрыть и рекультивировать последний полигон в черте города, действовавший с 1972 года.



Сама рекультивация предусматривает два этапа — технический и биологический, по итогам которого на месте свалки должен остаться зеленый холм. В рамках первого этапа должны были проложить трубы для системы сбора свалочных газов, однако это не было сделано, о чем заявил Росприроднадзор. Затем на полигоне обнаружился компост с площадки МПБО-2 в Янино, что тоже вызвало скандал. В начале 2022 года полиция задержала гендиректора подрядчика в рамках дела об особо крупном мошенничестве: по версии следствия, «Профистрой Северо-Запад» завышал цену песка, которым отсыпали полигон.

