    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-в

    751мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.78eur59.84
    Почему залив показал дноРеновация на паузеЗа что отбирают визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    COVID-19

    Попова: COVID-19 уходит из Петербурга и Москвы в регионы

    1518
    2 комментария

    Распространение коронавируса уходит в регионы из Москвы и Петербурга. Об этом 14 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «И если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    Как отметила Попова, рост заболеваемости по итогам прошлой недели наблюдался в 50 регионах, а в 27 — снижение. Продолжается и прививочная кампания против коронавируса, российские вакцины защищают от нового штамма ковида.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close