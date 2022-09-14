Попова: COVID-19 уходит из Петербурга и Москвы в регионы

Распространение коронавируса уходит в регионы из Москвы и Петербурга. Об этом 14 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«И если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы», — сказала она (цитата по РИА Новости).

