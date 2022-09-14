Динозавры не вымерли. Как «Фонтанка» ходила с зубилом на трилобита

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце лета под Петербургом открыли палеопарк. Его создатели обещают гостям «палеонтологическую экспедицию» на территории старинного Путиловского карьера и практически гарантированные находки хитиновых панцирей в толщах известняка. Наш корреспондент попробовал себя в охоте на трилобитов и делится советами, как не потерять время и деньги, а главное — не разочароваться.

Вряд ли кто из дачников, собирающих мешки яблок на своих участках в синявинских садоводствах, задумывается, что их окружают не только ежики да белочки, но и усатые панцирные существа постарше. Причем эдак на 450 миллионов лет. Но в этом можно легко убедиться: всего в десятке километров от дачного массива находится Путиловский карьер. И добыть там если не трилобита, то какого-нибудь другого гостя из доисторических времен — дело нескольких часов. Проверено «Фонтанкой».



Первая ассоциация, когда приезжаешь на место: палеопарк — это нечто вроде музея, экспонаты для которого придется добывать самостоятельно. Не найдешь — не увидишь и останешься только с одним рассказом экскурсовода (хоть и, бесспорно, интересным, особенно если вы учились в школе лет 20 назад и более: с тех пор наука далеко ушла и, например, птиц уже считают динозаврами — так что формально они не вымерли).

Точнее, увидеть кое-что все же можно, но это лишь десяток диковинок, выставленных в павильоне при входе. Существа в витринах и правда удивляют — даже не верится, что их можно было найти в такой сохранности и что они бывали таких причудливых форм. Кажется, будто это детские игрушки, которые отлили из пластмассы или напечатали на 3D-принтере. Но все намного проще. Или сложнее — как повезет.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чтобы повезло, и свой собственный экспонат для домашнего археологического музея можно было найти хоть с какой-то вероятностью, рядом с выставочным павильоном посетителям выдают молоток и зубило, а с ними тканевые перчатки. Дальше все в меру вашей инициативности и удачи: направо идет дорожка к одному отвалу грунта, налево — к другому, а по обочинам — стенды с портретами тех, кого можно найти в толщах земли и кто о вас знать не знал до сегодняшнего дня.

На картинках они выглядят, как звезды глянца: снимки над научными описаниями большие, разноцветные, «герои» разве что не подмигивают. На практике все несколько иначе.



«А кого вы нашли?» — только что прибывшие копатели, в основном младшего школьного возраста, бросают экскурсовода с его рассказами о древностях и бегут расспрашивать мужчину с большим булыжником в руках. Тот показывает на пыльном камне какой-то серый трудноразличимый след. Становится ясно, что поиск трилобитов не будет легкой прогулкой.



Пока экскурсовод увлеченно рассказывает о «палеозойских строителях» мшанках, на картинках напоминающих кочан капусты, а также о загадочном бесчелюстном конодонте, который мог бы сыграть главную роль в ремейке «Чужого», вооруженные молотками люди с увесистыми каменными плитами появляются на дорожке парка все чаще. И вот уже дети из нашей группы начинают приглядываться ко всем подряд отвалам, переворачивать камни и разглядывать их грани. Кто-то даже что-то находит и получает комментарий сотрудника парка, что именно. Но на портреты с картинок найденное, увы, не тянет.



Наконец, старт раскопок. Вот молоток, вот зубило, вот перчатки, вот насыпь. И тут приходит растерянность: а что делать-то? Где искать? Как искать? Этого-то никто не объяснил.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если вы когда-нибудь трудились в археологической экспедиции и думаете, что вам этот опыт поможет, то это не так. Практика «охоты на трилобитов» вкупе с настойчивыми попытками получить совет сотрудников парка, как быстрее «поймать» ископаемое, которое лежало миллионы лет, а теперь срочно понадобилось, показала: просто садиться там, где меньше народу, и переворачивать все камни подряд — бесполезно. Делать это аккуратно — тем более. Тут все наоборот.



Лайфхак: чтобы с большей вероятностью кого-то найти, нужно находить большие, огромные камни, глыбы по полметра. Причем не розового оттенка, каких тоже немало, а просто серые: розовые тверже, их тяжелее разбить молотком, и если вы хрупкая девушка — с большой вероятностью зря потратите силы. Второе: строение камня должно хотя бы призрачно намекать на его слоистость. То есть вы должны найти уступ, поставить туда зубило и начать колотить молотком так, чтобы камень после десятка-двух ударов развалился по всей длине, условно, на две части. Вот по этой-то линии расслоения, то есть на образовавшихся гранях обеих половин, и могут прятаться окаменелости.



Эти грани надо внимательно изучить. Не каждому достается вполне себе заметный серо-коричневый трилобитик с детскую ладошку — такие музейного качества образцы, наоборот, скорее, исключение, вызывающее зависть окружающих (хотя в группе экскурсантов, с которой приехал корреспондент «Фонтанки», такие находки были как минимум дважды). С гораздо большей вероятностью вы найдете прозрачные следы, похожие на отпечатки миниатюрной створки ракушки. Или полосатые трубки — конусы раковин вымерших моллюсков.

Возможно, ученые или завсегдатаи палеопарка знают какие-то особые приметы присутствия древних существ в камне, но корреспонденту «Фонтанки» никаких иных секретов за единственную поездку не открылось. Так что вы понимаете, больше половины успеха охотника на трилобитов зависит от его удачливости. В какой-то момент с досады может и вовсе показаться, что окаменелости проще найти в каменных плитах оформления нашего метрополитена, чем среди камней в палеопарке. Тут главное — упорство и нежелание уходить с пустыми руками.



Из нескольких часов пребывания на отвале (кстати, время — еще один фактор: на часок ехать в палеопарк бессмысленно, добыть ничего не успеете) есть шанс только в последние полчаса найти «хлебное» место. И может оно оказаться вовсе не на общей горе, а чуть в стороне, среди укатившихся в лес камней.

После того, как вы решите, что с вас достаточно (или закончится время экскурсии, если едете организованно), с находками можно подойти на ту стойку, где получали инвентарь, и показать специалисту. Он не только определит, что за окаменелость (или ее фрагмент) у вас в руках, но и, в случае если это что-то интересное и хорошо сохранившееся, за дополнительную плату (например, за пару тысяч, со слов гида) может убрать все лишнее, не повредив окаменелость, и придать находке музейный вид — при помощи различных растворов и газовой горелки. Сами вы дома находку от камня не отделите так, чтобы ее не разбить. То же правило и при добыче древностей: не пытайтесь отбить лишние части камня совсем близко к находке. Кнопочку «отменить действие» в случае незапланированной трещины нажать не выйдет.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чисто для понимания. Не слишком удачный, но вполне себе средний «улов» нашего корреспондента составили: голова маленького трилобита, несколько брахиопод (или «плеченогих» — морских беспозвоночных, вроде современных двустворчатых моллюсков), большой фрагмент раковины эндоцераса (головоногий моллюск из ордовикского периода, хищник длиной до 8 метров, охотившийся на трилобитов) и пара фрагментов раковин наутилоидей (древнейший подкласс головоногих моллюсков, внешне схожих с аммонитами). Причем почти все — на довольно крупных кусках камней, так что домой пришлось везти килограммовый пакет.

Для тех, кто уловом недоволен и уходить с пустыми руками не хочет, в палеопарке есть магазин. Правда, будьте внимательны: в нем продают не только то, что «водится» в Путиловском карьере, но и, например, зубы акулы. Потому что красиво.

В общем, новая достопримечательность Ленобласти, скорее, хороша как затравка для интереса к дальнейшему изучению истории Земли и классификации ископаемых, чтения книг и обсуждения необычного опыта. Рассчитывать щегольнуть примечательной находкой может быть слишком самонадеянно, хотя и такое вполне возможно. Но в таком случае лучше быть готовым заплатить не только за билет в парк (или за недешевую экскурсию из города), но и мастеру в лаборатории. Но это если повезет.



Об основателе палеопарка, 33-летнем петербуржце Михаиле Воскресенском, читайте в материале 47news. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»