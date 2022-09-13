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    Страховка стала дороже. Отвечаем на главные вопросы о новых тарифах ОСАГО

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    С 13 сентября страховые компании могут устанавливать стоимость полиса ОСАГО в новых ценовых пределах. Для частных легковых машин коридор расширили на 26% в обе стороны. Центробанк также уточнил территориальные коофициенты для рассчета тарифов для некоторых городов и регионов. «Фонтанка» объясняет, что изменилось.

    Новые ценовые коридоры

    Расширение ценового коридора базового тарифа на ОСАГО для большинства автовладельцев составило 26% вверх и вниз. Для общественного транспорта минимальная и максимальная стоимость изменилась на 17,8%. Теперь ценовые пределы для ОСАГО выглядят так:

    • для мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов - от 324 до 2536 рублей;
    • для легковых машин (категории «B» и «BE») физлиц - от 1646 до 7535 рублей;
    • для легковых машин юридических лиц - от 852 до 5722 рублей;
    • для легковых такси - от 1490 до 15 756 рублей;
    • для грузовиков массой до 16 тонн - от 1163 до 9934 рублей;
    • для грузовиков тяжелее 16 тонн - от 1752 до 14 957 рублей;
    • для небольших автобусов - от 1106 до 6823 рублей;
    • для автобусов и автобусов с прицепом (котегории «D» и «DE») - от 1382 до 8526 рублей;
    • для автобусов, используемых на регулярных перевозок пассажиров по маршрутам - от 3053 до 9144 рублей;
    • для троллейбусов - от 1668 до 4997 рублей;
    • для трамваев - от 1041 до 3116 рублей;
    • для тракторов и самоходных машин - от 451 до 3198 рублей.

    Раньше тарифы для легковых автомобилей устанавливали в пределах от 2224 до 5980 рублей.

    Как изменились коэффициенты?

    Центробанк уточнил территориальные коэфициенты для Чеченской республики и ряда городов, включая Севастополь. Перечень можно посмотреть в указании ЦБ РФ. Для Петербурга актуальный коэффициент составляет 1,64 (для тракторов и самоходных машин - единица). Для Ленинградской области он равен 1,24 и 0,84 соответственно.

    Для кого подорожает ОСАГО?

    По заявлениям ЦБ РФ, расширение тарифного коридора позволит страховщикам повышать стоимость полиса для балее аварийных водителей, а тем, у кого риски минимальны, предоставить более выгодные цены. Так предполагается решить проблему с ростом цен на ОСАГО на фоне подорожания запчастей. Однако это в теории, а на деле страховщики имеют право устанавливать любой базовый тариф в пределах установленного ценового коридора, и как оно будет на практике, покажет время.

    Повышенные тарифы действуют для малоопытных и молодых водителей, такси и коммерческого транспорта. С 1 апреля также существенно подорожало ОСАГО для аварийных водителей.

    Что будет, если ездить без ОСАГО?

    Отсутствие ОСАГО является нарушением части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Наказывается оно административным штрафом в размере 800 рублей. Не первый год обсуждается фиксация этого нарушения с помощью дорожных камер, но пока до полноценной реализации идея не дошла.

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